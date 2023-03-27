Cumhur İttifakı’na karşı çıktığı iddia edilmişti! Elif Erbakan’dan açıklama geldi: Alınan kararın arkasındayız

FATİH ERBAKAN: ÜLKEMİZİN CHP ZİHNİYETİNE TESLİM EDİLMESİNE VESİLE OLMAK İSTEMEDİK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erbakan'ın açıklamaları şu şekildeydi:

Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. 'Burada biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' diyen bir parti değiliz.

Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var, planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz.

Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı. Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır ana söylemlerimiz.

Cumhur İttifakı'nın iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz.

Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık.