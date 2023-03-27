Bu akşam Kabine Toplantısı var mı, yok mu? 27 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak?
"Bu akşam Kabine Toplantısı var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanlar Kurulu toplantı takvimi kapsamında iki haftada bir Pazartesi günleri gündem konuları masaya yatırılıyor. Peki, bu akşam Kabine Toplantısı var mı, yok mu? 27 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak?
"Bu akşam Kabine Toplantısı var mı, yok mu? 27 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan her toplantı ardından alınan kararlar ve toplantıdan çıkan sonuçlar Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile öğreniliyor. Kabine gündemi toplantının yapılması halinde oldukça yoğun olacak. Peki, bu akşam Kabine Toplantısı var mı, yok mu? 27 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak?
KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı son dakika bugün toplanacak mı merak konusu. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde yapıldı.
Geçtiğimiz hafta programda yer almayan Kabine bugün bekleniyor. Ancak Başkan Erdoğan'ın programında henüz toplantı yer almıyor. Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?
Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak.
Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması da beklenenler arasında.
Deprem sonrası aynı bölgede meydana gelen sel felaketi de Kabine Toplantısı gündeminde yerini alacak.
Ekonomi ve dış politika konuları da dikkat çekiyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Borçlar silinecek:
"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."
Kredi desteği:
Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.
Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
Şehirlerin ihya ve inşa çalışması:
Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz. Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır.
Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Gerekirse konteyner sayısını daha da artırabiliriz.
Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz.
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- Bu akşam Kabine Toplantısı var mı, yok mu? 27 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak?
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