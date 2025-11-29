Siirt'te korkunç kaza! İşçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işçilerini taşıyan midübüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralanarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Midibüs vinç yardımıyla kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29.11.2025 05:16

Paylaş



ABONE OL

Şirvan ilçesindeki gece saat 01.20 sıralarında bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

15 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı işçiler, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaza yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Midibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN