CANLI | Papa 14. Leo Türkiye'de! İznik’teki ayinin ardından yeniden İstanbul’da

17:00 27 Kasım 2025

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'nin hem Akdeniz'in hem de tüm dünyanın bugününde ve geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Papa 14. Leo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda hitap etti. Erdoğan'a nazik karşılama için teşekkür eden Papa, Türkiye'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Papa, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin, insanları Tanrı'nın yarattıklarını korumaya davet ettiğini söyleyerek, "Ayrıca, yaşadığınız yerlerin kültürel, sanatsal ve manevi zenginliği bize, farklı nesiller, gelenekler ve fikirlerin bir araya geldiğinde gelişme ve bilgiliğin uyum içinde birleştiği büyük medeniyetlerin ortaya çıktığını hatırlatıyor." diye konuştu.

Papa 14. Leo, insanlık tarihinde yüzyıllarca süren çatışmalar olduğunu ve dünyanın hala adalet ve barışı ayaklar altına alan hırslar ve tercihler yüzünden istikrarsızlaştığını, öte yandan da zorluklarla karşı karşıya kalındığında, böylesine büyük bir geçmişe sahip bir halk olmanın armağan olduğunu belirtti.

Çanakkale Boğazı üzerindeki köprü görüntüsünün, yolculuğunun logosu olarak seçildiğine ve bunun Türkiye'nin özel rolünü açıkça ifade ettiğine dikkati çeken Papa, şunları dile getirdi:

"Her şeyin ötesinde sahip olduğunuz iç çeşitliliğe değer vererek, Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz. Bu köprü Asya'yı Avrupa'yla, Doğu'yu Batı'yla bağlamadan önce, Türkiye'yi kendi içinde birbirine bağlamaktadır. Ülkenizin farklı bölgelerini bir araya getirerek onu adeta bir 'duyarlılıklar kavşağı' haline getirmektedir."

Papa, insan topluluklarının giderek daha fazla kutuplaşmakta olduğunu, aşırı görüşler tarafından bölündüğünü ifade etti.

Selefi Papa Franciscus'un kendilerini başkalarının acısını hissetmeye ve yoksulların ve yeryüzünün feryadını dinlemeye çağırarak "kayıtsızlığın küreselleşmesine" karşı çıktığını hatırlatan Papa, böylece "merhametli ve şefkatli, geç öfkelenen ve sevgisi bol tek Tanrı'nın yansıması olan şefkatli eylemlere" teşvik ettiğini söyledi.

Papa, aynı şekilde, sevginin mahrem ve özel yönlerinin yanı sıra, görünür ve kamusal bir boyutunun da olduğunu dile getirdi.

Papa 14. Leo, adalet ve merhametin, güçlü olanın haklı olduğu anlayışına meydan okuduğunu, dayanışmanın ve şefkatin, kalkınmanın gerçek kriteri olarak düşünülmesi gerektiğini sorma cesaretini gösterdiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA "İNSANLIĞIN KENDİ TERCİHLERİNİ YENİDEN ÜRETİYOR"

Özellikle teknolojik gelişmelerin adaletsizliğe yardımcı olmak yerine onu daha da kötüleştirme riski taşıdığına değinen Papa, bunun, yerel politikaları ve uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesi gereken büyük bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Papa 14. Leo, yapay zekanın dahi "insanlığın kendi tercihlerini yeniden ürettiğini ve makinelerin değil, insanlığın kendisinin eseri olan süreçleri hızlandırdığını" belirterek, bu nedenle kalkınmanın gidişatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

"AİLE, DİĞER ÜLKELERE GÖRE TÜRK KÜLTÜRÜNDE DAHA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Ailenin, toplumsal yaşamın ilk çekirdeği olduğunu belirten Papa, "Gerçekten de, her birimiz için aile, toplumsal yaşamın ilk çekirdeğiydi ve 'öteki' olmadan 'ben'in olmayacağını öğrendik. Aile, diğer ülkelere göre Türk kültüründe daha büyük önem taşıyor ve ailenin merkezi konumunu destekleyen girişimlerde eksiklik bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Bireycilik ve tüketim kültürünün insanı yalnızlaştırdığına vurgu yapan Papa, gerçek kimliğin sevgi ve dayanışma içinde gelişebileceğini kaydetti.

Papa, kadınların eğitim, kültür, siyaset ve meslek hayatında artan katkısına değinerek, bu rolün toplumsal yaşamın güçlenmesine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

"TÜRKİYE, DOĞU İLE BATI, ASYA İLE AVRUPA ARASINDA BİR KÖPRÜ"

1967'de 6. Paul, 1979'da 2. Jean Paul, 2006'da 16. Benedict ve 2014'te Franciscus'un Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Papa 14. Leo, bu ziyaretlerin, Vatikan'ın Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler sürdürdüğünü, aynı zamanda Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü ve kültürlerin ve dinlerin kavşağı olan bu ülkenin katkılarıyla daha iyi bir dünya inşa etmek için işbirliği yapmak istediğini gösterdiğini kaydetti.

"İNSANLIĞIN GELECEĞİ TEHLİKE ALTINDA"

Papa, bugün, her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik edecek ve bunu kararlı bir irade ve sabırla uygulayacak insanlara ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "İki dünya savaşının ardından, ekonomik ve askeri güç stratejileriyle beslenen, küresel düzeyde yüksek gerilimli bir çatışma dönemine tanıklık ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bunun, egemen ekonomik ve askeri güç stratejileriyle beslendiğini kaydeden Papa 14. Leo, şunları söyledi:

"Bu, Papa Franciscus'un 'kademeli olarak yürütülen üçüncü bir dünya savaşı' diye adlandırdığı şeyin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Buna asla boyun eğmemeliyiz. İnsanlığın geleceği tehlike altındadır. Bu yıkıcı dinamiğin soğurduğu enerji ve kaynaklar, insanlık ailesinin bugün birlikte yüzleşmesi gereken gerçek sorunlardan, yani barış, açlık ve yoksullukla mücadele, sağlık ve eğitim ile yaratılışın korunmasından başka yöne sapmaktadır."

Konuşmasını uluslararası işbirliği çağrısıyla tamamlayan Papa, insanın bütüncül gelişimini hedefleyen devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Öyleyse, Tanrı'nın yardımına alçakgönüllülükle güvenerek, hakikat ve dostluk içinde birlikte yürüyelim." çağrısında bulundu.