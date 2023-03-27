27 Mart 2023, Pazartesi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ülkemizin CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile olmak istemedik
14 Mayıs’taki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemek için Cumhur İttifak’ına katılan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada “Ülkemizin yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz’ suçlamasıyla muhatap olmak istemedik.” dedi. “Türkiye için eksik gördüğümüz noktaları mutabakat metnimize yazdık” ifadelerine yer veren Erbakan, “6’lı koalisyonun görüşü Milli Görüş’e taban tabana zıt” şeklinde konuştu. Erbakan ayrıca TBMM’de hayırlara vesile şerlere fren olacaklarını söyledi.