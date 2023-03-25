AK Parti’nin ve Başkan Erdoğan'ın oy oranı ne kadar? Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz son verileri paylaştı
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceği bu dönemeçte vatandaşlar AK Parti'nin son oy oranını merak ediyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber’de partisinin ve Başkan Erdoğan’ın son oy oranlarını duyurdu.
A Haber'de yayınlanan Satır Arası'na konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "AK Parti'nin oyu 2018'den az olmayacak ve oylar 41-42 bandında" dedi. Yavuz, "Başkan Erdoğan'ın oyu ise yüzde 53 civarında" açıklamasını yaptı.
"BİRKAÇ PUAN DAHA ÜSTÜNE KOYAR"
Yavuz şunları kaydetti:
"En son Mustafa Şen Başkanımız (AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı) anketi açıkladı. Başka anketlerde var onlardan sonra yenileri de var. Bir de sokağın dili var. İkisine baktığımda şunu çok rahat söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu bir önceki oy oranından daha az olmayacak gibi duruyor. 2018'de aldığı oyun altına düşmeyeceğini iddia ediyorum. Ki en son Mustafa Şen'in anketinde yüzde 41 çıktığını gördük. Bugün yüzde 41'e çıkması demek seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyacağı anlamına geliyor ve hep böyledir bu.
"DAHA DA ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Seçime doğru az süre kala kararsızların sayısı azalmaya başladığında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh artar. Anketlerde yüzde 37, 39, 40'ları gördük. Şimdi 41 ve 42'yi konuşuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız ile ilgili ankette oy oranının yüzde 53 olduğunu da gördük. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bizim ARGE Başkanlığımızın anketinde bunu gördük çok şükür. Ama ben bunun da artma eğiliminde olduğunu düşünüyorum açıkçası.
"NE YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKINCA SAFLAR NETLEŞECEK"
Çünkü bu resim ortaya çıktıkça ve Cumhur İttifakı'nın kimlerle bir araya geldiğini, ne yapmak istediği biraz daha belirginleştikçe daha doğrusu bu taraf belirginleştikçe ve Millet İttifakı'nın da ne yaptığı biraz daha ortaya çıktıkça saflar netleşecek. Son sözüm ise AK Parti'nin 2018 oy oranının daha altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın oy oranının da 2018 seçimlerinin daha altına düşmeyeceği inancımı hem sokağın nabzını tutmak ve anketlerin sonuçlarına bakmak suretiyle ortaya koymam mümkündür."
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