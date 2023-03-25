AK Parti’nin ve Başkan Erdoğan’ın oy oranı ne kadar? Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz son verileri paylaştı

"BİRKAÇ PUAN DAHA ÜSTÜNE KOYAR"

Yavuz şunları kaydetti:

"En son Mustafa Şen Başkanımız (AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı) anketi açıkladı. Başka anketlerde var onlardan sonra yenileri de var. Bir de sokağın dili var. İkisine baktığımda şunu çok rahat söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu bir önceki oy oranından daha az olmayacak gibi duruyor. 2018'de aldığı oyun altına düşmeyeceğini iddia ediyorum. Ki en son Mustafa Şen'in anketinde yüzde 41 çıktığını gördük. Bugün yüzde 41'e çıkması demek seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyacağı anlamına geliyor ve hep böyledir bu.