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Turkuvaz Medya deprem bölgesinde iftar çadırı açtı: Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Turkuvaz Medya deprem bölgesinde iftar çadırı açtı: Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız

Turkuvaz Medya’nın iftar çadırı, depremzedelere hizmet veriyor. Depremzedeler: Bir sabah uyandık ve sevdiklerimiz yoktu. Devlet ve millet olarak bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte deprem bölgelerinde bulunan çeşitli noktalarda depremzedelerin sahur ve iftarlarını yapabilmeleri için çadırlar kuruldu.

Turkuvaz Medya'ya ait iftar çadırı da depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki Millet Bahçesi içindeki çadır kentte hizmet veriyor. Sahur ve iftar için ayrı ayrı menülerin hazırlandığı çadırda, günde 2 bin 500 kişilik iftar ve sahur yemeği dağıtılıyor.

Evi ağır hasarlı olduğu için çadır kentte kalan Ertuğrul Koyuncu (29), "Yarının ne getireceği belli olmuyor. Bizler bunu yaşadık, bir sabah uyandık ve sevdiklerimiz yoktu. İnşallah tez zamanda devlet ve millet olarak bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız" dedi.

Depremzede Halil Bekar (44) ise, "Rabbim bir daha böyle bir afeti göstermesin. Buruk bir iftar geçirdik, geçiriyoruz. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun, onlar sayesinde çadırda da olsa iftarımızı açıyoruz" diye konuştu.

Büyük bir felaketi atlattıklarını ve ramazana kavuştuklarını belirten Gökhan Bilgili (37), "Bu ramazan bizim için biraz daha farklı geçiyor. Bir önceki yıl evimizdeydik, şu anda çadırdayız. Buradaki insanları unutmasınlar. Turkuvaz Medya ailesine iftar çadırı için teşekkür ederiz" dedi.

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