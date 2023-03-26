26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri YSK Başkan Erdoğan'ın adaylık başvurusunu kabul etti

YSK Başkan Erdoğan'ın adaylık başvurusunu kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2023
ABONE OL
YSK Başkan Erdoğan’ın adaylık başvurusunu kabul etti

Son dakika haberi...Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerindeki cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu oy birliğiyle kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA