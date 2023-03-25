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Son dakika: Bir haftada 2 bin 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Son dakika: Bir haftada 2 bin 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Son dakika haberleri... Türkiye genelinde 17-23 Mart döneminde 2 bin 527 düzensiz göçmenin yakalandığı, 2 bin 18 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

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