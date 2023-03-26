Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da düzenlenen iftar programında flaş açıklamalar

"MİLLETİMİZİN YANIMIZDA YER ALACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Kalıcı konutların devreye girmeye başlamasıyla inşallah bu şehirlerimizin önünde yepyeni bir dönem başlatacağız. Bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah'ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen saracağız. Belediyelerimiz, ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem şehirlerimizi ilçe ilçe köy köy paylaştı. İftarıyla, sahuruyla ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirilecek programlar yapılıyor.

Geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla geri dönüşlerin süratle başlayacağına inanıyorum.

Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum.