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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen iftar programında flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da düzenlenen iftar programında flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, İstanbul'da GSB yurtlarında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında hitap etti. "Milletimizin yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da GSB yurtlarında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Devletimiz tüm kurumlarını, imkanlarını gerekli tüm personelini deprem bölgesinde görevlendirmiştir. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası yardımları da asla unutmayacağız. Oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin mücadelesini yürütmüştür. Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır.

Yerinde dönüşecek yerleri de sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız. Ramazan vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kalıcı konutlarımızın temel atma törenlerini de gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesini ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum.

"MİLLETİMİZİN YANIMIZDA YER ALACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Kalıcı konutların devreye girmeye başlamasıyla inşallah bu şehirlerimizin önünde yepyeni bir dönem başlatacağız. Bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah'ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen saracağız. Belediyelerimiz, ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem şehirlerimizi ilçe ilçe köy köy paylaştı. İftarıyla, sahuruyla ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirilecek programlar yapılıyor.

Geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla geri dönüşlerin süratle başlayacağına inanıyorum.

Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum.

Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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