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"Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir anlamına gelen atasözü hangisidir?

"Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular cevaplanıyor. Yarışmacıların sorularının cevapları ekranları başında olan izleyiciler tarafından da sorgulanıyor. Peki, "Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?

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