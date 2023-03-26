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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kızılelma paylaşımı

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Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kızılelma paylaşımı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı yeni gururu Kızılelma, savaş alanlarında dengeleri değiştirmeyi hazırlanırken test çalışmaları da devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kızılelma ile çekildiği fotoğrafı paylaşırken Türk Bayrağı emojisi kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

HARP SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye bir milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA'lar için 26 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı.

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