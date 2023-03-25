Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 14. yılında törenle anıldı | Mustafa Destici: Davası bize emanet

"MUHSİN YAZICIOĞLU ŞEHİT OLMUŞTUR"

Destici, merhum Yazıcıoğlu'nun ve dediği gibi partililerin, çocuklarının ve ailelerinin rızkından, çocuklarının süt parasından keserek davasına sahip çıktığını ve sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyerek, Yazıcıoğlu'nun şehit olduğuna inandıkları kaydetti.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği olaya, hiçbir zaman "kaza" demediklerini ve olayın aydınlatılmasına kadar da söylemeyeceklerini belirten Destici, şu açıklamalarda bulundu:

"Her ikisinde de ne olursa olsun Muhsin Yazıcıoğlu şehit olmuştur. Çünkü Allah yolunda mücadele edenler ister savaşa girerek bir kılıç darbesiyle ister bir kurşun darbesiyle şehit olsunlar. İsterse Allah'ın ismini yeryüzüne yaymak ve Türk İslam medeniyetini, milletimizin her bir ferdiyle iyilik için mücadele ederken, siyaset yaparken, emr-i maruf nehy-i münker yaparken hayatını kaybeden insanlar da şehittir. Muhsin Başkanımız da şehitti.

Biz biliyoruz ve şahidiz ki, o, emrolunduğu gibi bir hayat yaşadı. Kendisine bir tasavvuf ehli topluluğunda, 'İşte Muhsin Başkan da ok gibi adam, siyasetçi dediğin biraz sonra rüzgar geldiğinde söğüt dalı gibi sağa sola eğilir.' denildiğinde diyor ki; 'Oy vermediğinize gücenmedim ama bu sözünüze gücendim. Çünkü Allah, Kur'an-ı Kerim'inde Hud Suresi'nde, 'Emrolunduğu gibi dosdoğru ol' derken siz bana söğüt dalı gibi sağa sola yalpalamamı istiyorsunuz' diyor ve orayı terk ediyor."

"DAVA ARKADAŞLARI, KARDEŞLERİ OLMAKTAN BAHTİYARIZ"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun emrolunduğu gibi dosdoğru bir adam olduğunu söyleyen Destici, "Allah rahmetiyle muamele etsin. Ben ortaokul yıllarında, 1978'den beri kendisini tanıyorum. Cezaevi dışında bütün hayatına şahidim. Bilerek bir yanlışını görmedim, bir günahına şahit olmadım. Onun için dava arkadaşları, kardeşleri olmaktan mutlu, bahtiyarız." dedi.

Anma töreninde, İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve Batı Trakya Türklerinin sembol ismi merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet'in de olduğunu bildiren Destici, "Sadık Ahmet de Batı Trakya Türklüğünün mücadelesini verirken bir kazada hayatını kaybetti, şehit oldu. Ben inanıyorum ki onunla da Rabb'im cennetinde buluşturacak. Bosna Bilge Lideri Aliya İzzetbegoviç, Çeçenistan'ın efsane komutanı Cahar Dudayev, Doğu Türkistan'ın şehidi Osman Batur, Şeyh Şamil, Ebulfez Elçibey ve Necdet Koçak'la da orada buluşacak. Rabb'im inşallah bizleri de orada onlarla birlikte, Peygamber Efendimizin livaü'l-hamd sancağında buluştursun. Bütün duamız, bütün niyazımız odur." dedi.