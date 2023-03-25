25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

BBP Eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit İlçesi'nde düzenlenen seçim mitinginden Yozgat Yerköy'e giderken meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Genç yaşta atıldığı siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, darbe karşıtı söylemleriyle öne çıkan Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 14 yıl geçti. Yol arkadaşları, Yazıcıoğlu'nu anlattı: Sivaslı bir çiftçinin evladı olarak, Anadolu insanının bütün özelliklerini Ankara'ya taşıdı. Onu tanımış olmak, onun arkadaşı olmaktan hep gurur duyduk.

Giriş Tarihi: 25.03.2023 10:24
  • 1
  • 20
Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14’üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden tam 14 yıl geçti. 2009 yılında Kahramanmaraş'ta helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu, vefatının yıldönümünde rahmetle anılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14’üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

Türk siyasi hayatına haksızlıklara karşı verdiği mücadelesiyle damgasını vuran Yazıcıoğlu, siyaset tarihinin son kırk yılının en etkin liderleri arasında yer aldı.

  • 3
  • 20
Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14’üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

"ÜŞÜYORUM" ŞİİRİ SİMGE OLDU
Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi yaşamı boyunca hafızalara kazınan sözleri şöyle: "Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok.", "Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir.", "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz"

  • 4
  • 20
Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14’üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

Taceddin Dergahı'na defnedilen Yazıcıoğlu'nun, Mamak Cezaevi'nde bulunduğu dönemde yazdığı "Üşüyorum" başlıklı şiir, ölümünden sonra simge haline geldi.

  • 5
  • 20
Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14’üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

EN İTİBARLI VE EN AHLAKLI BİR LİDERDİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi: "Muhsin Yazıcıoğlu, her zaman çok özel bir konumda yer aldı. Çocukluğundan 1980 darbesine kadar geçen süreçte Ülkü Ocakları'nda; 1980 darbesinden 1987'ye kadar cezaevinde; cezaevinden tahliye olduğu 1987 yılından vefatına kadar; ayrı ayrı, birlikte olduğu, beraber çalıştığı herkes için, bizim de mensubu olduğumuz hareketin, en itibarlı, en güvenilir en ahlaklı, en sevilen ferdi oldu."