Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14’üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

EN İTİBARLI VE EN AHLAKLI BİR LİDERDİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi: "Muhsin Yazıcıoğlu, her zaman çok özel bir konumda yer aldı. Çocukluğundan 1980 darbesine kadar geçen süreçte Ülkü Ocakları'nda; 1980 darbesinden 1987'ye kadar cezaevinde; cezaevinden tahliye olduğu 1987 yılından vefatına kadar; ayrı ayrı, birlikte olduğu, beraber çalıştığı herkes için, bizim de mensubu olduğumuz hareketin, en itibarlı, en güvenilir en ahlaklı, en sevilen ferdi oldu."