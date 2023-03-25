Vefatının üzerinden 14 yıl geçti! İşte Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili cevap bekleyen sorular

19 sanıklı dava Mayıs ayına ertelendi. Yine Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu olayla ilgili görülen ayrı bir dava daha vardı. Bu davada ise eski yerel televizyon muhabiri Emre K. 'yalan tanıklık'tan yargılanıyordu.

Emre K, daha önceki ifadesinde 'Ben kaza günü helikopterde bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş'le hiç görüşmedim" dedi. Ancak HTS kayıtlarına göre Emre K.'nın kaza günü İHA muhabiriyle tam 11 dakika 34 saniyelik 16 kez ödemeli telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.