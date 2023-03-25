Vefatının üzerinden 14 yıl geçti! İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili cevap bekleyen sorular
BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 14'üncü yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Ancak aradan geçen yıllara rağmen o helikopter kazasıyla ilgili şüpheler bir türlü giderilemedi ve geriye cevaplanmayı bekleyen sorular kaldı.
Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 14 yıl önce bugün düştü. Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti.
Yazıcıoğlu'nun bindiği helikopterin kaza sonucu düşmediği, aksine düşürüldüğü iddiası kamuoyu gündemindeki yerini bugüne kadar korudu.
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin iki ayrı dava açıldı. Kazada FETÖ izi araştırılırken her iki dava birleştirildi.
19 sanıklı dava Mayıs ayına ertelendi. Yine Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu olayla ilgili görülen ayrı bir dava daha vardı. Bu davada ise eski yerel televizyon muhabiri Emre K. 'yalan tanıklık'tan yargılanıyordu.
Emre K, daha önceki ifadesinde 'Ben kaza günü helikopterde bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş'le hiç görüşmedim" dedi. Ancak HTS kayıtlarına göre Emre K.'nın kaza günü İHA muhabiriyle tam 11 dakika 34 saniyelik 16 kez ödemeli telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.
Bunun üzerine Emre K.'ya verilen beraat kararı bozularak yeniden yargılanmasına karar verildi. Yazıcıoğlu'nun vefat ettiği kazanın üzerinden tam 14 yıl geçti ama kamuoyu nezdinde şüpheler bir türlü bitmedi. İşte o kazayla ilgili bugüne kadar cevaplanmayı bekleyen sorular...
HTS kayıtlarına göre telefon aramalarını ödemeli yaptığı iddia edilen Emra K., o gün 16 kez İHA muhabiriyle ne konuştu?
Dava dosyasına yansıyan belgelere göre helikopterin teknik donanımı, hava koşulları da dikkate alındığında uçuşa elverişli değildi. Buna rağmen ticari amaç için bu ağır ihmalden kimler sorumlu?
Helikopter camındaki çatlağın tamiri, yetkisiz olan ve ehil olup olmadığı rapordan anlaşılmayan bir kişi tarafından yapıldı. Ancak bu çatlağın kazaya etkisi niçin araştırılmadı?
Helikopterin 'rotor break pompası' sorunluydu. Transmisyon yağ pompasının temizlik ve kontrolü niçin yaptırılmadı?
Pilotun sağlık durumu başta olmak üzere uçuş için diğer gerekli hazırlıkların denetimi neden yapılmadı?
Kazadan 4 gün önce helikopterin motor yağı değişmesi gerekirken değiştirilmedi. Raporda bu durumun kazaya sebebiyet vermediği açıklandı. Ancak olumsuz hava koşulları için bu durum için niçin araştırılmadı?
Pilotun uçuşta kendisinden beklenen uçuş rotasına uyup uymadığı böyle bir rota yok ise uçuş kriterleri kim tarafından belirlendi?
Helikopterde bulunması gereken ELT cihazının olması gerekenden farklı olduğu, sinyal verecek bir başka cihazın olup olmadığı, yok ise bu cihazın bulunmadığı uçuşlarda güvenli uçuş yapılıp yapılmayacağının bilirkişilerce tespiti yapıldı mı?
'Show Deflector Kit' olmadığı ve bu parça olmadan güvenli uçuşun yapılamayacağı raporda açıklanmasına rağmen nasıl uçuşa izin verildi?
Helikopterde VIP yolcunun yol güzergah sorumluluğu İçişleri Bakanlığı'na bildirildi mi?
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan polis memuru Erol Yıldız, geçen yıl aracı çalışmayınca ittirerek çalıştırmak istedi. Ancak kayan aracın altında kalan Yıldız hayatını kaybetti. Erol Yıldız bir hafta sonra Kahramanmaraş 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 kişinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenecekti. Bu kaza tam olarak nasıl oldu?
Kayseri eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir valiye bilgi veriyor ve şöyle diyor: "Muhsin Bey'in ayağı, kaburgaları kırık ama şuuru yerinde. Şu anda yolda hastaneye götürülüyor". Müdür Özdemir bu bilgiyi neye dayanarak söylüyor?
Bir gizli tanık kazadan iki saat sonra 2 askeri helikopterin oraya inip kalktığını söyledi. Bu iddia doğru mu?
Helikopterin düştüğü 2.5 saatte tespit edildi. Ama kaza alanı değil kilometrelerce ötede başka bir yer niçin arandı?
Helikopterden bazı cihazların söküldüğü (GPS) kamuoyuna yansıdı. Yakalananlar 9 ay tutuklu kaldı ve serbest bırakıldı. Cihazın söküldüğüne dair bilgi bugüne kadar kamuoyuyla niçin paylaşılmadı?
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