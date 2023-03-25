Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ne zaman açılacak? Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan açıklama geldi

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralındığını anımsatarak, bu hattın devralındığında fiziki ilerlemesinin yüzde 5 seviyesinde olduğunu vurguladı.

"ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'YLE BULUŞTURACAĞIZ"

Devrin ardından kısa süre içerisinde hattın test sürüşlerine hazır hale getirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "6,2 uzunluğundaki hattın açılmasına sayılı günler kaldı. Hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.