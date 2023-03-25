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Başkan Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti

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Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Başkan Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu’nu ölümünün 14. yılında yad etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde yad etti.

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