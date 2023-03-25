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Türkiye'nin konuştuğu afetzedeyi A Haber buldu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç konteyner vermek için CHP ya da HDP üyeliği istedi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2023 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
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Türkiye’nin konuştuğu afetzedeyi A Haber buldu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç konteyner vermek için CHP ya da HDP üyeliği istedi

Kahramanmaraş'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanınan giden bir depremzede CHP'li heyetten konteyner talep ettiğini ancak kendisinden parti üyeliği istendiğini iddia etmişti. A Haber, Ramazan Kala'ya ulaştı o iddiaların detaylarını birinci ağızdan dinledi.

Önce konteyner sözü verdi, sonrasında partisine üyelik şartı sundu. İddiaların odağındaki isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle biraraya geldi.

O sırada Ramazan Kala adlı afetzede Başkan Erdoğan'ın yanına gelip yaşadığı bir olaydan dert yakındı.

Ancak Kala'nın iddiasına göre CHP ya da HDP üyeliği karşılığında konteyner sözü verildi. Olayın basında yankı uyandırması üzerine Ali Öztunç iddiaları yalanladı.

CHP’den konteyner şartı: HDP veya CHP üyeliği CHP'DEN KONTEYNER ŞARTI: HDP VEYA CHP ÜYELİĞİ

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