Türkiye’nin konuştuğu afetzedeyi A Haber buldu! CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç konteyner vermek için CHP ya da HDP üyeliği istedi

Ancak Kala'nın iddiasına göre CHP ya da HDP üyeliği karşılığında konteyner sözü verildi. Olayın basında yankı uyandırması üzerine Ali Öztunç iddiaları yalanladı.

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