Cumhur İttifakı genişledi! Yeniden Refah Partisi de ittifaka dahil oldu! HÜDA PAR'dan seçim açıklaması geldi
Son dakika haberine göre Cumhur İttifakı genişledi. Yeniden Refah Partisi; AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da ittifaka ilişkin açıklama yaparken, AK Parti listelerinden seçime gireceklerini duyurdu.
Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinden sonuç çıktı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul etti. Cumhur İttifakı böylece seçime 4 parti olarak giriyor.
Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi, son dakikada Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.
İŞTE İTTİFAK KARESİ
Anlaşmanın ardından Cumhur İttifakı'nı temsil eden AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Reha Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Heyetler, ittifak protokolünü imzalayarak teslim etti.
İTTİFAK PROTOKOLÜNÜ SUNDUKTAN SONRA AÇIKLAMADA BULUNDULAR
İttifak protokolünü YSK'ya sunan heyet içerisinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.
Öncelikle depremin yaralarını sarmak, ihya sürecini tamamlamak hedefimizdir. İttifakımız gücünü ve kararlılığını aziz milletinden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür, ülkemize ve milletimize mübarek olsun." dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe de, "Vatanımızın ve milletimizin adil menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık, hayırlı uğurlu olsun. Muhterem genel başkanımız saat 18.00'de açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis de, "Cumhur İttifakımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. İttifakımızın genişlemesi noktasında Yeniden Refah'la temaslarda bulunduk. İnşallah Cumhur İttifakımızın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk Milleti birinci turda sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar Cumhurbaşkanı olma görevini verecek. Başta sayın Cumhurbaşkanının seçilmesi, BBP olarak TBMM'de en üst derecede seçilme noktasında gayretlerimiz olacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, "AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler özgün kimliklerini ve hükmi şahsiyetlerini temsil ederek ittifaka katılmaktadır. Ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak milli duruşun temsilidir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek için azim ve gayretteyiz" şeklinde konuştu.
FATİH ERBAKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından 18.00'de açıklama yapacak. Erbakan, kararın detaylarını kamuoyuna duyuracak.
A Haber canlı yayınına katılan akademisyen hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Cumhur İttifakı'nın genişlemesini değerlendirdi.
Akademisyen / Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran: Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hızlı bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla siyasette merhum Demirel'in ifade ettiği gibi 24 saat çok uzun bir süredir. Bunun somut örneklerini yaşıyoruz herhalde yaşayacağız önümüzdeki süreçte de.
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımının çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum siyaseten. Milli Görüş geleneğinin temsilcisi olarak Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı saflarında yer alması çok doğru olumlu bir karar olarak düşünüyorum.
Rahmetli Erbakan Hoca'nın Milli Görüş çizgisiyle ilgili olarak hayatı boyunca vermiş olduğu mücadelenin çok önemli bir kısmının büyük çoğunluğunun AK Parti hükümetleri döneminde ve Sayın Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini de biliyoruz.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan: Bu seçimlere giderken farklı bir hareketlilik yaşıyoruz siyasette. İttifakların bir arada olması çok kıymetli çünkü bu seçimler gerçekten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hem en önemli seçimlerinden bir tanesi olacak ve bundan sonrası için de ülkemizin kaderini çizecek geleceğe dair Türkiye'nin çağ açan ülke olarak devam edip etmeyeceğini de belirleyecek olan seçimler olacak. Bu açıdan mümkün olduğu kadar çok tarafın bir arada olabilmesi güzel bir şey kıymetli bir şey.
Muhalefette şunu gördük Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun AK Parti gitsin de ne olursa olsun anlayışı üzerine bir ittifak söz konusuydu.
Şimdi de Yeniden Refah Partisi'nin de ittifaka katılmasını çok değerli buluyorum.
BİR AÇIKLAMA DA HÜDA PAR'DAN
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için Fatih'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, "Bu seçimlerde öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse, ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu sesin meclisten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.
BİNALİ YILDIRIM İLE FATİH ERBAKAN GÖRÜŞMÜŞTÜ
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.
Yıldırım ve Yavuz, Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Partiler arası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, Yeniden Refah Partisini ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirmişti.
Binali Yıldırım, "Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuşmuştu.
"EN KISA ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ"
Ziyaret dolayısıyla AK Parti heyetine teşekkür eden Fatih Erbakan ise görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetmişti.
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