Yola çıkacaklar dikkat! D-100’de 6 kilometrelik trafik oluştu

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gitmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sürücünün yara almadığı yangında hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı ve kapanan şerit trafiğe açıldı.

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