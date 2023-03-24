24 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yola çıkacaklar dikkat! D-100'de 6 kilometrelik trafik oluştu

Yola çıkacaklar dikkat! D-100'de 6 kilometrelik trafik oluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2023
ABONE OL
Yola çıkacaklar dikkat! D-100’de 6 kilometrelik trafik oluştu

Zeytinburnu D 100'de yanan otomobil nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu Bahçelievler Çobançeşme Kavşağına kadar uzadı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil hurdaya döndü.

Yangın, saat 14.50 sıralarında Zeytinburnu D 100 Topkapı istikametinde seyir halinde olan otomobilde çıktı. 34 FJM 574 plakalı otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü, seyir halindeyken yanık kokusu almaya başladı.

Sürücünün otomobili yolun sağında durdurmasının ardından büyüyen alevler aracın motor kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bir şerit trafiğe kapanınca araç trafiği yaklaşık 6 kilometre yoğunluk oluşturarak Bahçelievler Çobançeşme Kavşağına kadar uzadı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gitmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sürücünün yara almadığı yangında hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı ve kapanan şerit trafiğe açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA