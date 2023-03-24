Yola çıkacaklar dikkat! D-100'de 6 kilometrelik trafik oluştu
Zeytinburnu D 100'de yanan otomobil nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu Bahçelievler Çobançeşme Kavşağına kadar uzadı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil hurdaya döndü.
Yangın, saat 14.50 sıralarında Zeytinburnu D 100 Topkapı istikametinde seyir halinde olan otomobilde çıktı. 34 FJM 574 plakalı otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü, seyir halindeyken yanık kokusu almaya başladı.
Sürücünün otomobili yolun sağında durdurmasının ardından büyüyen alevler aracın motor kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle bir şerit trafiğe kapanınca araç trafiği yaklaşık 6 kilometre yoğunluk oluşturarak Bahçelievler Çobançeşme Kavşağına kadar uzadı.
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