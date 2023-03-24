Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah’dan ilk açıklama: Vatanımızın ve milletimin bekası için katıldık

Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı Bayram Sakartepe Cumhur İttifakı’na katılmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram Sakartepe, “Vatanımızın ve milletimin bekası için katıldık.” dedi.

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