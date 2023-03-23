Son dakika: İlk iftar depremzedelerle! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’a gidiyor

Başkan Erdoğan, depremzedelerin kendilerini asla yalnız hissetmemeleri için Ramazan ayı boyunca AK Parti teşkilatlarının sahada olması talimatı vermişti. Erdoğan'ın yapacağı ziyaretle ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin timsali Ramazan-ı Şerifin ilk orucunu Kahramanmaraş'ta açıyor. 23.03.2023 Perşembe günü Kahramanmaraş'ta olacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, iftarda vatandaşlarımızla bir araya gelecektir" denildi.

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