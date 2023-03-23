AK Parti'den belediyelere "ramazan" çağrısı
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, partili belediyelerden ramazan ayında şehirlerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketinin en güzel şekilde yaşatılmasını, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına hassasiyet gösterilmesini istedi.
Ramazan dolayısıyla AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla AK Partili belediyelere yazı gönderildi.
Türkiye'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığı hatırlatılan yazıda, devletin, deprem anından itibaren, bütün kurumlarını tüm imkanlarıyla seferber ettiği belirtildi.
Bunun yanında, belediyelerin, afet bölgelerinde yaraları sarmak için büyük bir gayretle çalışmasının takdire şayan olduğu ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Depremden etkilenen il ve ilçelerimizle 'kardeş belediye' uygulamalarımız etkili oldu ve büyük bir teveccüh gördü. Bu nedenle gece gündüz demeden bölgede hizmet eden, yaraların sarılmasında samimi gayret gösteren tüm belediye başkanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ülkemizi derinden etkileyen asrın afetinden dolayı, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i karşılamanın mutluluğunu buruk bir şekilde yaşıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini yapmaya muktedirdir. Devletimizin kurumlarıyla belediyelerimizle hayırsever vatandaşlarımızın gayretiyle hep birlikte bu felaketin acısını dindirecek ve yaraları saracağız."
Yazıda, derin bir manevi iklimin teneffüs edileceği bu mübarek ayda yerel yönetimlere düşen görevin, şehirlerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatmak olduğu belirtildi.
"ŞEHİTLERİN EMANETLERİ VE GAZİLER İHMAL EDİLMEMELİ"
Deprem felaketi sebebiyle farklı şehirlere gelen afetzedeler için mahallelerde iftar çadırları kurulabileceğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Toplu iftar organizasyonu yapılan alanlara ulaşamayan depremzedelerimize iftarlık ve sahurluk ikramlarınızı hassasiyetle teslim etmeliyiz. Afetzede vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeli ve onlara şehirlerimizdeki misafirperverliğimizin en güzel örneklerini sergilemeliyiz. Afet bölgelerinde yaptığımız inşa ve ihya çalışmalarının yanında, bütün belediye başkanlarımızdan şehirleri için gösterdikleri hassasiyetin aynısını afet bölgelerinde de göstereceklerinden hiç şüphemiz yoktur. Kardeş belediyelerimizin deprem bölgesinde yapacağı programlarla vatandaşlarımızı bu manevi iklimden mahrum bırakmamış olacağız. Ayrıca bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yaralarını sarmak, sofralarına misafir olmak, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir."
Yazıda şehitlerin emaneti ailelerin ve kahraman gazilerin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İl il tehlikeyi açıkladı: "Kırıldı, kırılacak!" Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara'ya yeni uyarı! Bolu'dan sonra Büyük İstanbul Depremi...
- Ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi? Diyanet açıkladı!
- Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur'luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı? Tahsis numaralarına göre...
- Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...
- En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 emekli maaş zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 7.500 TL...
- Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı ne zaman yapılacak?
- YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? "Nisan ayı başı itibarıyla..." Üniversite öğrencileri...
- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?
- Sahurda neler yenir ve yenmez? Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayan içecekler nelerdir?
- Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...