AK Parti'den belediyelere "ramazan" çağrısı

"Depremden etkilenen il ve ilçelerimizle 'kardeş belediye' uygulamalarımız etkili oldu ve büyük bir teveccüh gördü. Bu nedenle gece gündüz demeden bölgede hizmet eden, yaraların sarılmasında samimi gayret gösteren tüm belediye başkanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ülkemizi derinden etkileyen asrın afetinden dolayı, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i karşılamanın mutluluğunu buruk bir şekilde yaşıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini yapmaya muktedirdir. Devletimizin kurumlarıyla belediyelerimizle hayırsever vatandaşlarımızın gayretiyle hep birlikte bu felaketin acısını dindirecek ve yaraları saracağız."

Yazıda, derin bir manevi iklimin teneffüs edileceği bu mübarek ayda yerel yönetimlere düşen görevin, şehirlerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatmak olduğu belirtildi.