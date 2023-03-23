Büyük belediyelerin küçük başkanları! İmamoğlu ve Yavaş'ın utandıran çadır yardımı
Asrın felaketinde, bölgedeki barınma ihtiyacına yönelik tüm Türkiye seferber olurken, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bu konuda elini taşın altına koymadığı görüldü. İstanbul ve Ankara'dan bütçeleri katbekat düşük olan belediyeler deprem bölgelerindeki barınma ihtiyacına yönelik adeta yarış halinde olurken, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcılığına soyunan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının, başkan yardımcılığı hayaliyle depremzedelerin ihtiyaçlarına kayıtsız kaldığı görüldü.
Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin verilerine göre; deprem bölgelerinde bir kurulu konteyneri dahi olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, çadır kent bile kurmadığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Hatay'da toplam bin 200 kişi kapasiteli çadır kurduğu belirlenirken, bütçesi neredeyse 10 kat daha düşük olan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam da 400 çadırlık bir kent kurduğu, bunun yanında da iki bin konteynerlik bir kent için çalışmalara devam ettiği ortaya çıktı. Rize Belediyesi bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 550 konteyner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremle sarsıldı. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkım meydana geldi. Depremin hemen ardından devlet tüm imkanlarını seferber ederek ilk etapta depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik bölgeye çok sayıda çadır sevk etti. Depremin açtığı yaraların biran önce sarılması için tüm Türkiye seferber olurken, belediyelerde elini taşın altına koydu ve bölgeye yardım için adeta yarıştı. Tüm bu süreçte Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında eksik kaldığı ortaya çıktı. Bütçeleri düşük olan belediyelere göre barınma konusunda sınıfta kaldığı belirlenen Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin, deprem bölgelerinin tamamında toplam bin 200 kişilik çadır kurduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin raporuna yansıdı.
BAŞKANLIK HAYALİ YARDIMLARIN ÖNÜNE GEÇTİ
6'lı koalisyonun Başkan yardımcılığına soyunan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, Başkan yardımcılığı hayaline dalıp depremzedeleri unutması dikkat çekti. Lojistik destek, mobil mutfak, tuvalet ve mobil duş desteklerinin dışında en önemli ihtiyaç olan barınma ihtiyacına karşı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yetersiz kaldığı belirlenirken, bütçeleri bu belediyelerden katbekat düşük olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok AK Parti'li belediyenin deprem bölgelerine konteyner kentlerin yanı sıra çadır kentte kurması göz doldurdu.
Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye başta olmak üzere depremin etkilediği illerde binlerce depremzedenin barınma ihtiyacını gideren bu belediyelerden Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam da 400 çadırlık bir kent kurduğu, bunun yanında da 2 bin konteynerlik bir kent için çalışmalara devam ettiği,
Rize Belediyesi'nin bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 550 konteyner, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin yanında 300 ailelik çadır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi? Diyanet açıkladı!
- Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur'luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı? Tahsis numaralarına göre...
- Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...
- En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 emekli maaş zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 7.500 TL...
- Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı ne zaman yapılacak?
- YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? "Nisan ayı başı itibarıyla..." Üniversite öğrencileri...
- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?
- Sahurda neler yenir ve yenmez? Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayan içecekler nelerdir?
- Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...
- MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?