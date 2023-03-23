Büyük belediyelerin küçük başkanları! İmamoğlu ve Yavaş’ın utandıran çadır yardımı

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye başta olmak üzere depremin etkilediği illerde binlerce depremzedenin barınma ihtiyacını gideren bu belediyelerden Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam da 400 çadırlık bir kent kurduğu, bunun yanında da 2 bin konteynerlik bir kent için çalışmalara devam ettiği,

Rize Belediyesi'nin bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 550 konteyner, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin yanında 300 ailelik çadır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirlendi.