Hangi bakan hangi ilden milletvekili olacak? AK Parti’de listeler netleşiyor! İşte beklenen liste...

HANGİ BAKAN HANGİ İLDEN ADAY GÖSTERİLECEK?

Bunların yanı sıra afet bölgesinden olmamakla birlikte başka bölgelerden aday gösterilecek bakanlar var. Örneğin Togg deyince aklımıza Bursa geliyor ve Togg deyince aklımıza Sanayi Bakanı Mustafa Varank geliyor. Varank'ın Bursa'dan aday gösterilmesi gibi bir seçenek masa duruyor. Ticaret Bakanı Muş'un İstanbul'dan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Antalya'dan aday gösterilmesi gündemde. Afet bölgesinde ise Malatya'dan Çevre Bakanı Murat Kurum, Hatay'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Bunun gibi pek çok isim afet bölgesinden aday gösterilecek. Dolayısıyla cumhurbaşkanı bu isimlere, bölgeden dönmeyin, halktan oy isteyin, sahada çalışmaya devam edin, devletin varlığını hissettirin ve seçmenden oy isteyin diyecek. Dolayısıyla 9 Nisan'da listeler şekillenene kadar AK Parti'de hareketlilik bitmeyecek. Ama her ismin üzerinde son kararı verecek isim Başkan Erdoğan olacak. 9 Nisan'a kadar pek çok isimin listeye girebileceği gibi pek çok isim de listeden çıkacak gibi görünüyor.