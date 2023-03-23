Hangi bakan hangi ilden milletvekili olacak? AK Parti'de listeler netleşiyor! İşte beklenen liste...
Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken partiler de milletvekili aday listelerini de yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Başkan Erdoğan dün katıldığı canlı yayında kabinede yer alan tüm bakanların farklı bölgelerden milletvekili adayı yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası bakanların hangi illerden aday olacağı merak edilirken son kulis bilgilerini A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, kabine üyelerinin tamamının milletvekilliği için aday gösterileceğini vurguladı.
RÜYA AKKUŞ SON BİLGİLER AKTARDI
Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması sornası partilerde de adaylık listeleri konuşulmaya başlarken A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti adaylık başvuruları ile ilgili son durumu canlı yayında açıkladı.
6 BİN ADAY HAZIR
AK Parti'de adaylık sürecinin nasıl işleyeceğine değinen Akkuş, "6 bini aşkın aday adayı AK Parti kadrolarından Meclis'e girmek için başvurularını yaptı. Ancak süreç burada bitmiş. 25 Mart'ta Temayül yoklaması yapılacak. Yoklama 81 ilin il başkanlıklarında gerçekleşecek. Teşkilatlar özellikle şu soru sorulacak. Kendi ilinizde hangi ismi vekil görmek istersiniz. Buna bağlı olarak da bazı iller 10'dan fazla bazıları ise daha az milletvekili adayı çıkarıyor. Teşkilat bölgeden kaç vekil çıkacaksa o kadar imza verecek. Ancak bununla birlikte süreç tamamlanmayacak. Bütün listeler alt komisyona gönderilecek." ifadelerini kullandı.
SON KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Akkuş sözlerini şöyle sürdürdü: Alt komisyon yaklaşık 150 ismin üzerini silecek. Daha sonra bu liste üst komisyona gönderilecek . Üst kurulda ise bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın her ismin üstünde tek tek çalışması bekleniyor. Her ismin, aday gösterileceği bölgede , halkta bir karşılığı olup olmadığına bakılacak. Listeler 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.
KABİNENİN TAMAMI ADAY
Dün Başkan Erdoğan, katıldığı televizyon programında kabinenin tamamın aday gösterileceğini açıklamıştı. 6 Şubat depremleri ve sel felaketinden sonra bakanları afet bölgelerine göndermiş ve adeta dönmemelerini istememişti. Dolayısıyla bazı bakanların o bölgelerden aday gösterilmesi bekleniyor.
HANGİ BAKAN HANGİ İLDEN ADAY GÖSTERİLECEK?
Bunların yanı sıra afet bölgesinden olmamakla birlikte başka bölgelerden aday gösterilecek bakanlar var. Örneğin Togg deyince aklımıza Bursa geliyor ve Togg deyince aklımıza Sanayi Bakanı Mustafa Varank geliyor. Varank'ın Bursa'dan aday gösterilmesi gibi bir seçenek masa duruyor. Ticaret Bakanı Muş'un İstanbul'dan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Antalya'dan aday gösterilmesi gündemde. Afet bölgesinde ise Malatya'dan Çevre Bakanı Murat Kurum, Hatay'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Bunun gibi pek çok isim afet bölgesinden aday gösterilecek. Dolayısıyla cumhurbaşkanı bu isimlere, bölgeden dönmeyin, halktan oy isteyin, sahada çalışmaya devam edin, devletin varlığını hissettirin ve seçmenden oy isteyin diyecek. Dolayısıyla 9 Nisan'da listeler şekillenene kadar AK Parti'de hareketlilik bitmeyecek. Ama her ismin üzerinde son kararı verecek isim Başkan Erdoğan olacak. 9 Nisan'a kadar pek çok isimin listeye girebileceği gibi pek çok isim de listeden çıkacak gibi görünüyor.
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