PKK'dan 6'lı koalisyona yeni destek mesajı: Güçlenecekler inanıyoruz! Birlikteliği büyütün
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyonun önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde HDP'ye ziyarette bulundu.
HDP İLE BİRLİK MESAJI VERDİ
HDP'li Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Kavgayı bitireceğiz." diyerek HDP ile birlik mesajı verdi.
HDP, Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin ardından seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. CHP-HDP iş birliği duyurulurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan da saklandığı sığınaktan yeni bir mesaj yayınladı.
"MUHALEFET BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"
6'lı koalisyona desteğini yineleyen PKK elebaşı, şöyle konuştu:
"Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP faşist, sömürgeci, soykırımcı diktatörlüğüne karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH yürüttü.
İKTİDARI HEDEF ALDI: HER TÜRLÜ YIKMA EĞİLİMİNE DESTEK VERECEĞİZ
AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen PKK elebaşı şunları söyledi:
AK Parti, MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır.
Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani.
TERÖR OPERASYONLARINDAN RAHATSIZLIĞINI ANLATTI: ARTARAK SÜRÜYOR
Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına da değinen elebaşı, operasyonlardan rahatsızlığını şu sözlerle anlattı:
"Saldırılar sürüyor. Artarak sürüyor, yayılarak sürüyor. Yani işte durmadan hava ve kara saldırıları yapıyor. Faşist Türk ordusu. Şengel'e de saldırdı. Her gün Rojava'ya saldırıyor. Yani dolayısıyla AK Parti, MHP faşist yönetiminin saldırganlığı sürüyor yani."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?
- Kadir Gecesi hangi tarihte, ne zaman 2023? Anlamı ve önemi nedir? Okunacak dualar neler? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
- Diyanet açıkladı: Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç geçerli sayılır mı?
- Emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar...
- Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!
- 2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...
- Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!
- Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...
- CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı EKRANI 2023 | Tüm Türkiye'de 10 branşta 10.900 sürekli işçi başvuru şartlar neler? Klinik destek, Hasta karşılama...
- Uzman isim açıkladı! Bolu'dan sonra Büyük İstanbul Depremi...
- Ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi? Diyanet açıkladı!