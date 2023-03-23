Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki iftar programında önemli açıklamalar: Terörü yenip oyunları bozacağız

Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu Ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesinde sohbet programlarından, kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürülecek.

Kardeş belediyelerimiz vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere 56 ak belediyemizi kardeş ilan ettik. Maraş'ta yaşayan her bir vatandaşımız devletimizin kurumlarıyla birlikte 56 belediyemize emanettir.

"ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMADAN BİZE DURMAK YOK"

14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden felaket karşısında nerede yaşarsak yaşayalım, hiçbirimizin kayıtsız kalma lüksü yoktur. Devletimizin ilgili kurumlarının yan ısıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Bizler de sık sık bölgeyi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri takip ediyor, inşa ve ihya ile ilgili gereken adımları atıyoruz.

Kalıcı konutların inşasına da başlıyoruz. Biraz önce Kahramanmaraş'ımızın çeşitli ilçelerinde inşasına başladığımız konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdik. 1 yıl içinde temelini atacağımız diğer konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak dinlenmek yok. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizin tekrar mübarek olmasını diliyorum.