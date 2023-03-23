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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş’taki iftar programında önemli açıklamalar: Terörü yenip oyunları bozacağız

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Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki iftar programında önemli açıklamalar: Terörü yenip oyunları bozacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Şehit Aileleri, Gaziler ve Depremzedelerle İftar Buluşması'nda konuştu. Güçlü Türkiye için net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için HDP ile kirli ittifaka girişen 6’lı koalisyona yüklenerek "Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız. Masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Şehit Aileleri, Gaziler ve Depremzedelerle İftar Buluşması'nda hitap ederek "Türkiye Yüzyılı" için kritik mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TERÖRÜ YENİP OYUNLARI BOZACAĞIZ"

Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacak, bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmata boğanların kirli hesaplarını da bozacağız

"TÜRKİYE'Yİ DİZAYN ETME ÇABALARINI BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız. Masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin.

Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu Ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesinde sohbet programlarından, kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürülecek.

Kardeş belediyelerimiz vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere 56 ak belediyemizi kardeş ilan ettik. Maraş'ta yaşayan her bir vatandaşımız devletimizin kurumlarıyla birlikte 56 belediyemize emanettir.

"ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMADAN BİZE DURMAK YOK"

14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden felaket karşısında nerede yaşarsak yaşayalım, hiçbirimizin kayıtsız kalma lüksü yoktur. Devletimizin ilgili kurumlarının yan ısıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Bizler de sık sık bölgeyi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri takip ediyor, inşa ve ihya ile ilgili gereken adımları atıyoruz.

Kalıcı konutların inşasına da başlıyoruz. Biraz önce Kahramanmaraş'ımızın çeşitli ilçelerinde inşasına başladığımız konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdik. 1 yıl içinde temelini atacağımız diğer konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak dinlenmek yok. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizin tekrar mübarek olmasını diliyorum.

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