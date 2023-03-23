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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta AFAD çarşısını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaptırılan AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile milletvekilleri eşlik etti.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 18:14
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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta AFAD çarşısını ziyaret etti

Başkan Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacak 17 bin 902 konutun temel atma töreni için geldiği kentte ilk olarak AFAD Kocaeli Çarşısı'na geçti.

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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta AFAD çarşısını ziyaret etti

Yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan, daha sonra çarşı esnafıyla görüştü.

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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta AFAD çarşısını ziyaret etti

Çarşıdan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara hediye verdi.

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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta AFAD çarşısını ziyaret etti

Başkan Erdoğan'a programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile milletvekilleri eşlik etti.

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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta AFAD çarşısını ziyaret etti