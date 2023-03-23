Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta AFAD çarşısını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaptırılan AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile milletvekilleri eşlik etti.