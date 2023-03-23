Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir o fay hattını işaret etti: 7.0 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip

7 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREMLER ÜRETEBİLİR

Savrun Fayı'na ilişkin bilgi veren Sözbilir, şunları kaydetti:

"Savrun Fayı ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kadirli ilçesine kadar uzanır. Fay, 20 km ve 40 km uzunluğundaki 2 fay segmentinden yapılıdır. 6 Şubat tarihindeki ana şoklardan sonra Göksun tarafında önemli oranda stres birikimi nedeniyle, Savrun Fayı'nın kuzeydeki segmenti üzerinde 4.9'a varan büyüklükte çok sayıda deprem olmaktadır. Normal şartlarda 20 km uzunluğundaki bir fay segmenti 6.2 büyüklügüne varan deprem üretebilir. Benzer şekilde daha güneydeki 40 km uzunlugundaki fay segmenti ise 7.0 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Fakat şimdiye kadar güneydeki fay segmentinin tetiklendiğine dair sismolojik bir veri bulunmamaktadır. Bununla beraber Savrun Fayı'nın 20 km uzunluğundaki kuzey segmenti tetiklenmiş olup, 1,5 ay içinde 4'ün üzerinde çok sayıda deprem üretmiştir. Bu durumda normal koşullarda 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan Savrun Fayı'nın kuzey segmentinin 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyleyebiliriz."