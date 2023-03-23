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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir o fay hattını işaret etti: 7.0 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir o fay hattını işaret etti: 7.0 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından yeni deprem tehlikelerine ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası artçı şokların yaşandığı söyleyen Sözbilir, Türkiye'de 7.0 büyüklüğüne varan deprem üretebilecek fay hattını işaret ederken vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da büyük yıkım yaşandı.

Yaşanan depremler sonrası yeni deprem tehlikeleri de gündemdeki sıcaklığını korurken uzmanlar bir bölge konusunda vatandaşları uyardı.

FAY HATTI SEGMENTİNDE YOĞUNLAŞTI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerinin ardından arazideki gözlemler ve sismolojik verilerin artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin "Savrun Fayı" adı verilen fayın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

ARTÇI ŞOKLAR SÜRÜYOR

Sözbilir, 6 Şubat 04.17'de 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ile 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığını hatırlattı.

Ana şokların ardından 15 bini aşan artçı şokların bölgeyi belirli aralıklarla sürekli sarstığını belirten Sözbilir, "Arazideki gözlemlerimiz ve sismolojik veriler birlikte değerlendirildiğinde, artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin 'Savrun Fayı' adı verilen fayın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz." dedi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREMLER ÜRETEBİLİR

Savrun Fayı'na ilişkin bilgi veren Sözbilir, şunları kaydetti:

"Savrun Fayı ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kadirli ilçesine kadar uzanır. Fay, 20 km ve 40 km uzunluğundaki 2 fay segmentinden yapılıdır. 6 Şubat tarihindeki ana şoklardan sonra Göksun tarafında önemli oranda stres birikimi nedeniyle, Savrun Fayı'nın kuzeydeki segmenti üzerinde 4.9'a varan büyüklükte çok sayıda deprem olmaktadır. Normal şartlarda 20 km uzunluğundaki bir fay segmenti 6.2 büyüklügüne varan deprem üretebilir. Benzer şekilde daha güneydeki 40 km uzunlugundaki fay segmenti ise 7.0 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Fakat şimdiye kadar güneydeki fay segmentinin tetiklendiğine dair sismolojik bir veri bulunmamaktadır. Bununla beraber Savrun Fayı'nın 20 km uzunluğundaki kuzey segmenti tetiklenmiş olup, 1,5 ay içinde 4'ün üzerinde çok sayıda deprem üretmiştir. Bu durumda normal koşullarda 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan Savrun Fayı'nın kuzey segmentinin 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyleyebiliriz."

O İLÇELERİ ETKİLEDİ

Sözbilir, "Şimdiye kadar ana şok niteliğinde 15 günde kırılan Amanos, Narlı, Pazarcık, Erkenek, Doğanşehir, Çardak, Antakya fayına 8'inci fay olarak Savrun Fayı'nın da eklendiği anlaşılmaktadır. Bu da bölgedeki fay tetiklenme mekanizmasının devam ettiğini göstermesi açısından çok önemli bir gözlem olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Depremin boyutu bir kez daha gözler önünde!

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