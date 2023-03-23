Başkan Erdoğan bizzat katılacak! Depremden etkilenen 11 il için temel atma töreni bugün

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMEL ATMA TÖRENİ İLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER

Dün akşam özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 11 ili vuran deprem bölgelerinde bugün atılacak temel atma töreni için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Deprem bölgesindeki enkazların kaldırılmasıyla beraber yarın temel atmaya başlanacağını açıklayan Erdoğan, "Biz geçmişte bunun imtihanlarını başarıyla verdik. Depremin ilk anından itibaren durum tespiti yaptık. Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgelerine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. O günden bugüne bakan arkadaşlarım bölgeden ayrılmadan görevlerini yaptılar. Her ilin milletvekilleri bu bölgelerde görev yaptılar. Asker, polis, jandarma madenci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Madencilerden burada kendilerinden çok istifade ettik. Depremin ardından birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma ardından enkaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık" diye konuştu.