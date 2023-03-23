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Başkan Erdoğan bizzat katılacak! Depremden etkilenen 11 il için temel atma töreni bugün

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Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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Başkan Erdoğan bizzat katılacak! Depremden etkilenen 11 il için temel atma töreni bugün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki kalıcı konut şantiye alanındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada kalıcı konutlar için 11 ilde eş zamanlı temel atma töreni yapılacağını ve Kahramanmaraş’taki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenleri bir yılda sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.

"Söz, yeniden yükselecek Anadolu. Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına. Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına." diyen Kurum, depremlerden 46 gün sonra 46 bin 500 konutun yapım sürecini başlattıklarını bildirdi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve milletimizin dualarıyla 7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere, 11 şehrimizde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutumuzun ilk temellerini atıyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMEL ATMA TÖRENİ İLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER
Dün akşam özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 11 ili vuran deprem bölgelerinde bugün atılacak temel atma töreni için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Deprem bölgesindeki enkazların kaldırılmasıyla beraber yarın temel atmaya başlanacağını açıklayan Erdoğan, "Biz geçmişte bunun imtihanlarını başarıyla verdik. Depremin ilk anından itibaren durum tespiti yaptık. Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgelerine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. O günden bugüne bakan arkadaşlarım bölgeden ayrılmadan görevlerini yaptılar. Her ilin milletvekilleri bu bölgelerde görev yaptılar. Asker, polis, jandarma madenci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Madencilerden burada kendilerinden çok istifade ettik. Depremin ardından birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma ardından enkaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık" diye konuştu.

Deprem bölgesine kalıcı konutlar DEPREM BÖLGESİNE KALICI KONUTLAR

17 bin 902 konutun daha temeli atılacak 17 BİN 902 KONUTUN DAHA TEMELİ ATILACAK

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