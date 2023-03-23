23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan'dan gönderilen 5'i FETÖ 1'i PKK mensubu 20 kişi yakalandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan'dan gönderilen 5'i FETÖ 1'i PKK mensubu 20 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2023
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan’dan gönderilen 5’i FETÖ 1’i PKK mensubu 20 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, "FETÖ ve PKK bir arada! Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA