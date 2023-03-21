Depremzedelere verilen sözler bir bir hayata geçiyor! 20 bin kalıcı konutun temeli bu hafta

6 Şubat depreminin ardından hükümet, 11 ilde yıkılan evleri yeniden inşa etmek için düğmeye bastı. Bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 11 ilde sözleşmesi tamamlanan kalıcı konutların temeli atılacak. Evlerin 1 yılda tamamlanabilmesi için bilim insanlarından alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sonucu kalıcı 20 bin konutun temeli atılıyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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