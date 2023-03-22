Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Eskişehir'deki depremzede öğrenciye "başörtüsü" ayrımcılığına tepki: İlkel 28 Şubat zihniyeti...

İSMİ DE "ÇAĞDAŞ OKULLARI"

Eskişehir'de yardım sever bir kişi, hazırlamış olduğu daireye 11 kişilik Z.İ'nin ailesini yerleştirdi. Aile başörtülü olan T.N.İ. isimli kız çocuklarının naklini Eskişehir'de CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okullarına aldırmak istedi. İddiaya göre okul müdürü İsmail Samur, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" dedi. Öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için 28 Şubat'tan kalma ikna odası kurarcasına ikna etmeye çalıştı. Aile, yaşadıklarını anlattı.

"DEPREME ANTAKYA'DA YAKALANDIK"

Ağabey M.İ., "Kahramanmaraş depremini Antakya'da bulunan evimizde yakalandık. Babam 2'inci kattan inmek isterken 4 kemiği kırıldı. Ağır hasar alan binandan sağ olarak çıktık. Depremde ablamı yeğenlerimi, eniştemi, teyzemi, dayımı, kuzenlerimi ve yakın akrabalarımızı kaybettik. Eskişehir'de bulunan arkadaşımızın tanıdığı bizi davet etti. Burada bir daireye yerleştik. Semtte bulunan komşularımız bizim için seferber oldu" dedi.