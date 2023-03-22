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İlk iftar depremzedelerle! Başkan Erdoğan Ramazan ayının ilk gününde Kahramanmaraş'ta depremzedelerle oruç açacak

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 14:02
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte yapacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.
İlk iftar depremzedelerle
İlk iftar depremzedelerle
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