22 Mart 2023, Çarşamba
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AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.03.2023
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AK Parti’de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor

Son dakika haberi | AK Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor. Bugün saat 17.00'de dolacak başvuru süresi sonrası aday belirleme takvimi işleyecek.

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