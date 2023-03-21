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AK Parti seçim startını verdi! İstanbul'un A Takımı belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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AK Parti seçim startını verdi! İstanbul’un A Takımı belli oldu

AK Parti İstanbul Teşkilatı’nda seçim çalışmaları aralıksız devam ederken seçim sürecinde görev yapacak SKM yönetimleri de belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından belirlenen İl ve İlçe SKM yönetimleri faaliyete başladı. Ömer Faruk Kalaycı, İl SKM Başkanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi maratonu aralıksız devam ediyor. AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ederken saha çalışmaları da hız kazandı. 3 bölgeye ayrılan İstanbul'da 39 ilçenin her bir noktasında her kesimi kucaklayacak kapsayıcı programlar hazırlandı.

SKM PROGRAMLARI DOLU DOLU GEÇECEK
SKM programları kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışma yapılacak. Vatandaşlarla yüz yüze temas kurmaya özen gösterilecek. 21 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin kazanımları anlatılacak. Önümüzdeki 5 yıllık görev süresi kapsamında yapılması planlanan projeler, yatırımlar başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında vatandaşlar bilgilendirilecek.

GENÇ SEÇMENLERE YAKIN TEMAS
Milletvekili adayların belirlenmesiyle birlikte SKM programları ivme kazanacak. Esnaflar, pazar yerleri, taksi ve minibüs durakları, ofis çalışanları, kahvehaneler, kuryeler, siteler ziyaret edilecek. Millet Bahçeleri, AVM, Teknokent-Teknopark, Organize Sanayi Bölgeleri, cami cemaati buluşmaları gerçekleştirilecek. Sivil Toplum Kuruluşları, Hayvansever Dernekleri, Okul Aile Birliği Yönetimleri ile bir araya gelinecek. Üniversite öğrencileri, ilk kez oy kullanacak gençler başta olmak üzere genç seçmenlere yönelik hususi çalışma yapılacak.

Saha programlarının verimli bir şekilde gerçekleşmesi için SKM yönetimi büyük önem taşıyor. Bu hassasiyetle belirlenen AK Parti İstanbul İl SKM Yönetim Şeması şöyle;

SKM Başkanı: Ömer Faruk KALAYCI

SKM Başkanvekili: Maliki Ejder BATUR

SKM Başkan Yardımcısı: Rabia İLHAN

SKM Başkan Yardımcısı: Muhammed Cem ÇEKEREK

1. Bölge SKM Başkanı: Gıyaseddin GERGİN

2. Bölge SKM Başkanı: Ahmet KAAN

3. Bölge SKM Başkanı: Mehmed Emin ÖZKAYA

Program Tanıtım ve İzleme Sorumlusu: Fatih COŞAR

Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu: Şengül KARSLI

Mali İşler Sorumlusu: Fahri ŞAHİN

Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu: F. Zehra ŞENER

Birlik Çalışma Kurulu Sorumlusu: Seçkin TURAN

39 İlçede de SKM Başkanı ve yönetimleri belirlendi ve saha çalışmalarına başlandı.

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