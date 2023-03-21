AK Parti seçim startını verdi! İstanbul’un A Takımı belli oldu

GENÇ SEÇMENLERE YAKIN TEMAS

Milletvekili adayların belirlenmesiyle birlikte SKM programları ivme kazanacak. Esnaflar, pazar yerleri, taksi ve minibüs durakları, ofis çalışanları, kahvehaneler, kuryeler, siteler ziyaret edilecek. Millet Bahçeleri, AVM, Teknokent-Teknopark, Organize Sanayi Bölgeleri, cami cemaati buluşmaları gerçekleştirilecek. Sivil Toplum Kuruluşları, Hayvansever Dernekleri, Okul Aile Birliği Yönetimleri ile bir araya gelinecek. Üniversite öğrencileri, ilk kez oy kullanacak gençler başta olmak üzere genç seçmenlere yönelik hususi çalışma yapılacak.