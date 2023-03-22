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Son dakika: Deprem sonrası büyük artış! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Koruyucu aile müracaatı 350 bine yükseldi

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Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Son dakika: Deprem sonrası büyük artış! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Koruyucu aile müracaatı 350 bine yükseldi

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Depremden sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez artış oldu. Koruyucu aile müracaatı 350 bin, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var." dedi.

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