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Son dakika | AK Parti ve MHP Başkan Erdoğan'ın adaylığı YSK'ya başvuru yapacak

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Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Son dakika | AK Parti ve MHP Başkan Erdoğan’ın adaylığı YSK’ya başvuru yapacak

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan için bugün saat 3'te YSK'ya başvuru yapacak.

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