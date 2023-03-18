28 Şubat zihniyeti bu kez Eskişehir’de hortladı! Depremzede öğrenciye çağdışı muamele

KÖHNELEŞMİŞ ZİHNİYET

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar ve beraberindekiler dün okulun önüne siyah çelenk bıraktı. Akar, "Müdür, öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için 28 Şubat'tan kalma ikna odası kurarcasına ikna etmeye çalışıyor. Bir depremzede çocuğa sırf başörtüsünden dolayı 28 Şubat sürecini anımsatan tavrın takınılması akıllara durgunluk verecek derecededir.

Bu çirkin davranışı şiddetle kınıyorum. Başörtüsü nedeniyle depremzede bir öğrenciyi dahi ötekileştirecek kadar gözü dönmüş, köhnemiş ve kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan, eğitim hakkını elinden alan zihniyete karşı sessiz kalmamız mümkün değildir" dedi.