YSK seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları listesini açıkladı! Resmi Gazete’de yayımlandı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvuruları kabul edilenler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.