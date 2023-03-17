6'lı koalisyonda koltuk savaşları! Mansur Yavaş'tan 'genel başkanlar yardımcı olmasın' çıkışı: "Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim"

"5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN"

Yavaş şu açıklamayı yaptı;

"Meral hanım önerdi masaya gitti ama şunu yapamadık… Normalde ben tabii böyle bir olay son gün oldu. Birkaç saate sıkıştı. Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum."