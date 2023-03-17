6'lı koalisyonda koltuk savaşları! Mansur Yavaş'tan 'genel başkanlar yardımcı olmasın' çıkışı: "Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim"
Meral Akşener'in 3 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak dağıttığı masa, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla yeniden bir araya gelmişti. Yavaş katıldığı canlı yayında, 7 yardımcılı formülden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek 'genel başkanlar yardımcı olmasın' çıkışında bulundu. Yavaş açıklamasında, "Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, 3 Mart'ta "Kumar ve noter masası olmayı tercih ettiler" diyerek 6'lı koalisyonu zehir zemberek sözlerle dağıtmıştı. İYİ Parti lideri, 6 Mart'ta ise koalisyona 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla' geri dönmüştü.
6'lı koalisyon büyük tartışmalara neden olan bu gelişmeyi kabul etmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan etmişti.
MAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSMİ METİNDE GEÇİRİLMEDEN ATIF YAPILDI
Öte yandan toplantı sonrası yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
Metinde Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
MANSUR YAVAŞ'TAN İTİRAF
Mansur Yavaş, Akşener'in masadan kalktıktan sonra yaşanan süreci anlattı.
Yavaş, katıldığı canlı yayında, 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinden rahatsız olduğunu ifade ederek onların milletvekili olarak partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.
"5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN"
Yavaş şu açıklamayı yaptı;
"Meral hanım önerdi masaya gitti ama şunu yapamadık… Normalde ben tabii böyle bir olay son gün oldu. Birkaç saate sıkıştı. Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum."
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