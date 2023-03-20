Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Mısır ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Mısır’la büyükelçiler ne zaman atanacak?

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO SÜRECİ

Finlandiya ve İsveç'in NATO süreçleriyle ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı, "Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul sürecinden sonra

İsveç'in tavrında bir değişiklik oldu mu?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu durumu, "Geçtiğimiz Cuma günü İsveç Dışişleri Bakanı'yla da görüştüm. Finlandiya'yla ilgili böyle bir karar açıklayacağımızı, önce bizden duymalarını istediğimizi, ikili ilişkilerimize verdiğimiz önem ve onlara olan saygımızdan dolayı medyadan duymalarını istemediğimizi söyledim. Kendisi de, umarım NATO Zirvesi'nden önce bizim ki de sonuçlanır dedi. Ben de size bağlı dedim." sözleriyle açıkladı.