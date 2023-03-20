Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mısır ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Mısır'la büyükelçiler ne zaman atanacak?
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra dışişleri bakanları düzeyinde Mısır'a yapılan ziyaretle ve dış politikalarla ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Mısır'la karşılıklı büyükelçi atanması hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Libya'da yaşanan son gelişmelerle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz. Ama bu bizim sadece meşru hükümeti tanıdığımız gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Mısır'a ilk ziyarette bulunmuştu.
18 Mart 2023 Cumartesi günü yapılan ziyaret sonrası Bakan Çavuşoğlu Mısır-Türkiye ilişkileri ve dış politikalar konusunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
MISIR İLE BÜYÜKELÇİLER NE ZAMAN ATANACAK?
Gazetecilerin karşılıklı büyükelçi atanması ile ilgili sorulara yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanları bir araya gelirse onlar açıklasınlar diye planlıyorduk. Şimdi seçim zamanında bu bir araya gelme gecikirse, o zaman tekrar Cumhurbaşkanlarına arz edeceğiz, belki bir sonraki ziyarete hazırlanırız." dedi.
LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELER
Çavuşoğlu, Libya ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi. Libya'daki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hafter de dahil tüm taraflarla görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, "Biz sadece Batı ile değil Doğu ile de görüşüyoruz. O bölgeye Büyükelçimiz ziyarete gidiyor. Artık doğu-batı-güney, herkesle görüşüyoruz. Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz. Ama bu bizim sadece meşru hükümeti tanıdığımız gerçeğini değiştirmez." dedi.
RUSYA'DAKİ 4'LÜ TOPLANTININ ERTELENMESİ
Rusya'da geçtiğimiz hafta yapılması planlanan 4'lü toplantının ertelenmesine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Ruslar biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim dediler. Ama Suriye rejimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra ileride yapacağız dediler, biz de tamam dedik." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde son durumlarla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, Yunanistan'a bir ziyaret planının gündemde olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Yunanistan'a gitmemiz gündemde değil. 20 Mart'ta Dendias da Brüksel'de olacak. Onunla görüşmemiz olabilir." dedi.
FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO SÜRECİ
Finlandiya ve İsveç'in NATO süreçleriyle ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı, "Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul sürecinden sonra
İsveç'in tavrında bir değişiklik oldu mu?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu durumu, "Geçtiğimiz Cuma günü İsveç Dışişleri Bakanı'yla da görüştüm. Finlandiya'yla ilgili böyle bir karar açıklayacağımızı, önce bizden duymalarını istediğimizi, ikili ilişkilerimize verdiğimiz önem ve onlara olan saygımızdan dolayı medyadan duymalarını istemediğimizi söyledim. Kendisi de, umarım NATO Zirvesi'nden önce bizim ki de sonuçlanır dedi. Ben de size bağlı dedim." sözleriyle açıkladı.
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