CHP fondaşı İsmail Saymaz'dan bir deprem yalanı daha! AFAD ve TSK'ya iftiraya ses kayıtlı yanıt
Son dakika haberleri | CHP fondaşı isimlerden olan İsmail Saymaz, Halk TV'de yazdığı yazıda bir kez daha deprem üzerinden provokasyon yaparak AFAD ve TSK'ya iftira attı. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Saymaz'ın iddiasını yayınladığı ses kaydıyla çürüttü.
Daha önce defalarca kez yalan ve manipülatif haberleriyle gündem olan CHP fondaşı isimlerden İsmail Saymaz, yine büyük bir yalana imza attı. Halk TV'deki yazısında Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı iddialarına destek vererek, AFAD'ın TSK'dan 36 saat sonra yardım istediğini ve Hava Kuvvetleri'nin de yardımı 5 saat sonra ilettiğini iddia etti.
36 SAAT YALANI
Saymaz yazısında şu ifadelere verdi: AFAD depremin ilk iki gününde, değil enkaz kaldırmak, viran olmuş şehirlere ulaşamadı bile. (...) Mehmetçik, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelecek yardım mesajını beklemekteydi. Akar, "Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor" dedi. Ne var ki 40 bin Mehmetçiğin ne zaman deprem bölgesine gönderildiğini söylemedi. O halde ben açıklayayım. 36 saat sonra!
İFTİRAYA SES KAYDIYLA YANIT
Saymaz'ın bu iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çataklı, AFAD Acil Durum Merkezi'nden yapılan ihbarın ses kaydını paylaşırken, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" dedi.
AFAD'DAN İLK DAKİKALARDA YARDIM TALEBİ
Çataklı'nın paylaştığı ses kaydında, AFAD görevlisinin TSK yetkililerini arayarak "Çok büyük bir deprem oldu. Merkez üssü daha çözülemedi. Hatay tarafı diye düşünüyoruz. Şimdi biz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın yönlendirilmesi gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz?" ifadeleriyle yardım istediği belirlendi.
TEKZİP YOK, ÖZÜR YOK, UTANMA YOK
Saymaz'ın yazısındaki iftira ve yalanın ortaya çıkmasına rağmen ne kendisinden ne de yayın mecrası Halk TV'den bir özür, yazıyı geri çekme ya da doğrusunu yazma gibi bir adım gelmedi.
DEPREM BÖLGESİNDE PROVOKASYON YAPARKEN YAKALANMIŞTI
İsmail Saymaz bundan bir önceki yalanını da deprem bölgesinden yaptığı canlı yayın sırasında söylemişti. Burada kullandığı provokatif ifadeler sırasında yakınından geçen depremzedeler tarafından uyarılmış ve kaydı durdurmuştu.
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