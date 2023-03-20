CHP fondaşı İsmail Saymaz’dan bir deprem yalanı daha! AFAD ve TSK’ya iftiraya ses kayıtlı yanıt

36 SAAT YALANI

Saymaz yazısında şu ifadelere verdi: AFAD depremin ilk iki gününde, değil enkaz kaldırmak, viran olmuş şehirlere ulaşamadı bile. (...) Mehmetçik, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelecek yardım mesajını beklemekteydi. Akar, "Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor" dedi. Ne var ki 40 bin Mehmetçiğin ne zaman deprem bölgesine gönderildiğini söylemedi. O halde ben açıklayayım. 36 saat sonra!