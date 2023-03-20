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Son dakika: Deprem provokatörleri tek tek tespit ediliyor! EGM açıkladı: 48 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Son dakika: Deprem provokatörleri tek tek tespit ediliyor! EGM açıkladı: 48 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 48 kişi tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

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