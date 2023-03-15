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14 Mayıs'a 60 gün kala seçim ittifaklarında son durum ne? Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

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Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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14 Mayıs’a 60 gün kala seçim ittifaklarında son durum ne? Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı?

Son dakika haberler | 14 Mayıs 2023'tea yapılacak seçimlere 60 gün kalırken, seçim öncesi ittifak trafiği de sürüyor. AK Parti ile HÜDAPAR arasındaki görüşmelerden sonra HÜDAPAR seçimlerde Başkan Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. AK Partili kurmaylar Yeniden Refah Partisi ile de temas kurarken; bu birliktelikte de kararın bugün belli olacağı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, önceki gün Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Merkezi'ni ziyaret etmesinin ardından karşılıklı yapılan açıklamalarda ittifakta prensip olarak anlaşıldığı duyuruldu.

AK PARTİ-HÜDAPAR'DA SON NOKTA HAFTAYA
Bu hafta iki parti heyetlerinin bir kez daha toplanacakları, gelecek hafta yapılması beklenen Başkan Tayyip Erdoğan ile HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu arasındaki görüşmede de kararın netleşeceği ifade edildi.

BİZ DE KAPISINI ÇALDIK
İki parti yöneticileri arasındaki görüşmede seçim sürecinde nasıl bir yol izleneceği ele alınırken, HÜDAPAR'ın, AK Parti listelerinden seçime girip girmeyeceği konusunda değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Sürecin haftaya kadar netleşeceğini söyleyen AK Parti kurmayları, "HÜDAPAR'ın 'Erdoğan'ı destekleyeceğiz' jesti üstüne biz de kapsını çaldık. Milletvekilliği sürecine ilişkin ne yapılabilir ona bakalım, gerekirse davet edelim anlamına gelecek bir giriş yaptık" dedi.

YENİDEN REFAH'TA BUGÜN KARAR GÜNÜ
Yeniden Refah Partisi'nin, AK Parti'nin ittifak teklifini bugün karara bağlaması bekleniyor.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın karar öncesi dün yapmayı planladığı Başkanlık Divanı toplantısı bugüne ertelendi.

Hürriyet'in haberine göre Yeniden Refah kaynakları, partinin yetkili kurullarındaki değerlendirmelere ilişkin bilgi verirken, "İttifakı isteyen de çok istemeyen de. Sonuçta, bütün bu değerlendirmelerin ışığında son kararı Genel Başkanımız alacak" dedi.

RADİKAL TALEPLERİMİZ YOK
Yeniden Refah kaynakları, kamuoyunda tartışılan talepleri için ise "Öyle radikal taleplerimiz yok, hepsi de makul, toplumda uzlaştırıcı talepler. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun kaldırılmasını değil, bazı düzenlemeler istiyoruz. Mesela, sadece kadınlar değil şiddetten erkekler de mağdur. Süresiz nafaka konusunda düzenlemeye gidilebilir" bilgisini verdiler. AK PARTİ Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Kırmızı çizgimizdir 6284" dedi.

Yeniden Refah Partisi katılacak mı? YENİDEN REFAH PARTİSİ KATILACAK MI?

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