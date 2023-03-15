14 Mayıs'a 60 gün kala seçim ittifaklarında son durum ne? Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Son dakika haberler | 14 Mayıs 2023'tea yapılacak seçimlere 60 gün kalırken, seçim öncesi ittifak trafiği de sürüyor. AK Parti ile HÜDAPAR arasındaki görüşmelerden sonra HÜDAPAR seçimlerde Başkan Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. AK Partili kurmaylar Yeniden Refah Partisi ile de temas kurarken; bu birliktelikte de kararın bugün belli olacağı öğrenildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, önceki gün Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Merkezi'ni ziyaret etmesinin ardından karşılıklı yapılan açıklamalarda ittifakta prensip olarak anlaşıldığı duyuruldu.
AK PARTİ-HÜDAPAR'DA SON NOKTA HAFTAYA
Bu hafta iki parti heyetlerinin bir kez daha toplanacakları, gelecek hafta yapılması beklenen Başkan Tayyip Erdoğan ile HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu arasındaki görüşmede de kararın netleşeceği ifade edildi.
BİZ DE KAPISINI ÇALDIK
İki parti yöneticileri arasındaki görüşmede seçim sürecinde nasıl bir yol izleneceği ele alınırken, HÜDAPAR'ın, AK Parti listelerinden seçime girip girmeyeceği konusunda değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Sürecin haftaya kadar netleşeceğini söyleyen AK Parti kurmayları, "HÜDAPAR'ın 'Erdoğan'ı destekleyeceğiz' jesti üstüne biz de kapsını çaldık. Milletvekilliği sürecine ilişkin ne yapılabilir ona bakalım, gerekirse davet edelim anlamına gelecek bir giriş yaptık" dedi.
YENİDEN REFAH'TA BUGÜN KARAR GÜNÜ
Yeniden Refah Partisi'nin, AK Parti'nin ittifak teklifini bugün karara bağlaması bekleniyor.
Genel Başkan Fatih Erbakan'ın karar öncesi dün yapmayı planladığı Başkanlık Divanı toplantısı bugüne ertelendi.
Hürriyet'in haberine göre Yeniden Refah kaynakları, partinin yetkili kurullarındaki değerlendirmelere ilişkin bilgi verirken, "İttifakı isteyen de çok istemeyen de. Sonuçta, bütün bu değerlendirmelerin ışığında son kararı Genel Başkanımız alacak" dedi.
RADİKAL TALEPLERİMİZ YOK
Yeniden Refah kaynakları, kamuoyunda tartışılan talepleri için ise "Öyle radikal taleplerimiz yok, hepsi de makul, toplumda uzlaştırıcı talepler. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun kaldırılmasını değil, bazı düzenlemeler istiyoruz. Mesela, sadece kadınlar değil şiddetten erkekler de mağdur. Süresiz nafaka konusunda düzenlemeye gidilebilir" bilgisini verdiler. AK PARTİ Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Kırmızı çizgimizdir 6284" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı
- 14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?
- 15 Mart Çarşamba Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı? Şanlıurfa okullar tatil mi son dakika? Valilik açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı yeni alımlar ne zaman 2023?
- Bayram tatili kaç gün sürecek 2023? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi? Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?
- Konya deprem son dakika 2023! 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 14-15 Mart İstanbul'da deprem olacak mı, var mı? Bu gece deprem bekleniyor mu? AFAD son depremler listesi...
- Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! 11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?
- Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?
- ASHB son dakika açıkladı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...
- 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...