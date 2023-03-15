14 Mayıs’a 60 gün kala seçim ittifaklarında son durum ne? Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı?

RADİKAL TALEPLERİMİZ YOK

Yeniden Refah kaynakları, kamuoyunda tartışılan talepleri için ise "Öyle radikal taleplerimiz yok, hepsi de makul, toplumda uzlaştırıcı talepler. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun kaldırılmasını değil, bazı düzenlemeler istiyoruz. Mesela, sadece kadınlar değil şiddetten erkekler de mağdur. Süresiz nafaka konusunda düzenlemeye gidilebilir" bilgisini verdiler. AK PARTİ Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Kırmızı çizgimizdir 6284" dedi.

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