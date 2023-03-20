Başkan Erdoğan'ın YSK'ya adaylık başvuru saati belli oldu
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için YSK'ya yarın saat 15.00'te başvuru yapacağı açıklandı.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu yarın yapılacak. Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapılacak. Başkan Erdoğan AKP ve MHP gruplarınca aday gösterilmişti.
ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI NETLEŞMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Kararın ardından Başkan Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı netleşti.
AK Parti sonrası MHP de yapılan grup toplantısının ardından adaylarının Başkan Erdoğan olduğunu duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SEÇİM HAMLESİ: MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Meclis çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurmaylarına talimatlar verdi. Başkan Erdoğan'ın seçim stratejisi belli oldu. Başkan Erdoğan, kabinede yer alan bakanları 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olarak gösterecek.
AK Parti, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için yoğun hazırlık içinde. Bir yandan Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR gibi partilerle görüşmeler yürütürken, diğer yandan parlamentoda çoğunluğu sağlamak amacıyla sürpriz isimlerin milletvekili adayı gösterilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDEN ADAY GÖSTERİLECEK
Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.
Bu kapsamda Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü ileri sürüldü.
GÜÇLÜ İSİMLERLE SEÇİME GİRİYORUZ
AK Parti kamuoyuna "Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz" mesajını verecek. Bu kapsamda kabinede yer alan bazı bakanların milletvekili adayı gösterilmesi durumunda, milletvekili olacak bakanlar dokunulmazlık kazanacak.
ADAY ADAYI OLSUNLAR
Başkan Erdoğan'ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine "aday olsunlar" talimatını verdiği de öğrenildi. Öte yandan mevcut milletvekillerinden birçoğunun "liste dışı kalacağı" da belirtildi.
3 DÖNEM KURALINA İSTİSNALAR
3 dönem kuralının uygulanıp, uygulanmayacağına ilişkin aday adaylığı başvurularının başladığı gün AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı.
O, 2017'de, Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) bırakıldı. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek" açıklamasında bulunmuştu.
Parti yönetimininde aktif görev alanlar dahil parti içinde bu kurula takılan 76 isim bulunduğu öğrenildi.
Bu isimler arasında eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve eski bakan Cevdet Yılmaz da yer alıyor.
Erdoğan'ın, grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda da "3 dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına" yönelik grup başkanvekillerinin sorusu üzerine "3 dönem kuralını uygulayacağım. Ancak bunun istisnaları da olacak" ifadelerini kullandığı oraya çıktı.
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