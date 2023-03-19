Yurt dışında yaşayan vatandaşlar dikkat! Oy verme işlemleri hakkında önemli duyuru

"Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, 'Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu' filigranı olmayan kağıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan, zarflar geçersiz sayılır.

Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır."