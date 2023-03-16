14 Mayıs seçimleri için propaganda dönemi kural ve yasakları belli oldu | YSK siyasi partilerin "seçim ittifakı" yapmalarına ilişkin usul ve esasları da belirledi
14 Mayıs seçimlerine ilişkin propaganda dönemi kural ve yasakları belli oldu. Söz konusu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim ittifakının seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabileceğine karar verdi.
14 Mayıs seçimlerine ilişkin propaganda dönemi 31 Mart'ta başlayacak, 13 Mayıs'ta sona erecek.
Bu süreçte, ilçe seçim kurullarının belirleyeceği alanlar dışında toplu propaganda yapılamayacak.
Yollar, mabetler, kamu binaları ve tesisleri de propaganda yapılamayacak alanlar içinde olacak.
Fakülteler, öğrenci yurtları ve kampüsler ile yurt dışı ve gümrük kapılarında propaganda gerçekleştirilemeyecek.
Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda gerçekleştirilemeyecek.
Cumhurbaşkanı Adayları ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak propaganda yapabilecek.
Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.
Propaganda için dağıtılacak malzemelerin üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak.
Hiçbir suretle hediye ve eşantiyon dağıtımı gerçekleştirilemeyecek.
Vatadaşların elektronik adreslerine, telefonlarına görüntülü veya sesli, yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak.
SEÇİM YASAKLARI
4-13 Mayıs tarihleri arasındaki propaganda serbestliği döneminde bazı seçim yasakları devreye girecek.
Buna göre, 10 günlük süreçte, kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler paylaşılamayacak.
Bakanlar ve milletvekilleri seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.
Bakanlar ve milletvekilleri ile aday olması halinde görevde bulunan Cumhurbaşkanı ile diğer adayların seçim propagandası gezilerine hiçbir memur katılamayacak.
Bu dönemde açılış ve temel atma gibi törenlerin düzenlenmesi yasak olacak.
KİMLER İTTİFAK YAPABİLECEK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim ittifakının seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabileceğine karar verdi.
YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.
İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü seçim takviminde belirlenen 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek. Bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.
İttifak yapacak partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 7 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek veya aynı süre içinde YSK'ye bildirimde bulunarak ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00'e kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.
Vazgeçme halinde, seçim ittifakı diğer partiler arasında devam edebilecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar da ittifak protokolü değiştirilebilecek veya vazgeçebilecek.
İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek.
Siyasi Partiler Kanunu'na göre kullanılamayacak unvanlar, ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamayacak, ittifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek.
Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde ise bunlar YSK'ye başvuru sırasına göre numaralandırılacak. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecekler.
İttifaktaki partiler, ittifak protokolünü kanunlara aykırı olmadan ve YSK tarafından belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle hazırlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!
- Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim'in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor mu?
- Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı?
- MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023! LGS sözel ve sayısal bölüm örnek sorularını yayınladı! PDF görüntüle...
- TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- Kuruluş Osman Özeti | 15 Mart ATV Kuruluş Osman yeni bölümünde neler oldu? 119. bölüm fragmanı yayımlandı mı?
- SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar? Sorgulama ekranı...
- İŞKUR az önce açıkladı! İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor
- TOGG parçaları nerede üretiliyor, nereden alınır? Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un parçalarını kim yapacak?
- TOGG batarya fiyatı | T10X batarya ömrü ne kadar? Uzun ve kısa yol şarj süresi kaç dakika? Ne zaman satışa çıkıyor, kaç beygir?
- Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu