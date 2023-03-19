TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama: İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi sorgulama
İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tuzla ilçesinde toplamda 20 bin 920 konut inşa edilecek olup her gün TOKİ Tuzla kura çekimi belirtilen tarihe kadar canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. 18 Mart 2023 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi ve hak sahipleri belli olurken şimdi 19 Mart 2023 tarihi için hak sahipleri listesi açıklanacak. İşte, İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi sorgulama
TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmak isteyen vatandaşlar için hak sahipleri kurası 29 Mart'a kadar sürecek. İşte, İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi sorgulama...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TUZLA'DA BAŞLADI
TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. TOKİ İstanbul kura çekimi 16 Mart'ta Tuzla ilçesi ile başladı.
Megakentte inşa edilecek 50 bin sosyal konutun hak sahibi belirleme kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ İLE 20.920 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK
Tuzla kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.
Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek. İstanbul'da kuralarıyla birlikte "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.
İŞTE İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ!
İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:
16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut
30 Mart 2023: Çatalca 540 konut
30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut
1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut
TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...
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- TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama: İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi sorgulama
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