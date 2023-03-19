TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama: İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi sorgulama

TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmak isteyen vatandaşlar için hak sahipleri kurası 29 Mart'a kadar sürecek. İşte, İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi sorgulama...