Söz verdik yaptık! Yine yapacağız! Afet bölgeleri yeniden ihya ediliyor

İZMİR'İN YARALARI SARILDI

Son dönemde yapılan çalışmalardan birisi de İzmir'de gerçekleştirildi. 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara konutları 1 yıldan kısa sürede teslim edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir'de yapılan çalışmalar şöyle:

■ Afetzedelere 5.061 konut inşa edildi. İlk konutların teslim töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2022 yılında gerçekleşti.

■ Bugüne kadar 1.400'ü yerinde olmak üzere 4.602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konut Mayıs ayına kadar teslim edilecek.

■ TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 180 bin konut yapıldı. İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19.430 konut sosyal donatılarıyla beraber inşa edildi. 3.960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir'e 13 bin konut ve dükkânı kazandırmış olunacak.

■ İzmir depremi sonrası 1.404 Bayraklı Merkez'de ve 3.657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5.061 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirildi.

■ Bayraklı proje alanlarında yer alan 1.404 konut ve 289 işyerinin tamamı teslim edildi.

■ Rezerv alanda ihale edilen 3.657 konut ve 68 işyerinden;

841 adet konut 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. 2.357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskân işlemleri sürüyor. 459 konut ve 25 iş yerinin ise inşaat faaliyetleri devam ediyor. Sosyal donatı kapsamında anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları devam etmekte. Ayrıca rezerv alanda 19.573 metre yol, 14.774 metre yağmur suyu hattı, 16.086 metre atık su hattı, 24.997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlandı.